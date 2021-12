Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Gem.Zwingenberg: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zwingenberg (ots)

Am Freitag den 24.12.21 ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der BAB 5 von Bensheim kommend in Fahrtrichtung Zwingenberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw Mercedes aus dem Raum Stuttgart ist einem Pkw VW Touran aus dem Raum Balingen aus bisher ungeklärter Ursache aufgefahren. Die 56-jährige Beifahrerin des Mercedes wurde durch den Unfall an der Hand verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer des Mercedes wurde nicht verletzt.

In dem VW Touran saß eine fünfköpfige Familie mit drei kleinen Kindern. Die Mutter und ein sechsjähriges Kind wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die ganze Familie konnte jedoch nach ärztlicher Untersuchung nach Hause entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro Zwecks Bergung der PKW musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Darmstadt für eine Stunde voll gesperrt werden.

Text: Jens Peter, Polizeihauptkommissar, PASt Südhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell