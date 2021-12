Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Gemarkung Mörfelden, A 5: schwerwiegender Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Mörfelden (ots)

Am 24.12.2021 gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstelle Langen-Mörfelden und Zeppelinheim. Ein 51-jähriger französischer Staatsbürger befuhr mit seinem Pkw die dritte von vier Fahrspuren und wollte einen vor ihm fahrenden Pkw links überholen. Beim Wechsel nach links, übersah er den von hinten herannahenden Pkw Kombi eines 42-jährigen aus Heidelberg. Dieser Pkw konnte nicht mehr bremsen und fuhr in das Heck des 51-jährigen aus Frankreich. Der Pkw kam ins Schleudern und fuhr über alle 3 Fahrspuren, danach überschlug sich der Pkw und kam in der angrenzenden Böschung zum Stehen. In diesem Pkw befanden sich noch die zwei minderjährigen Kinder des Fahrzeugführers. Alle 3 Personen in diesem Pkw wurden verletzt und wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Im Pkw des 42-jährigen waren noch seine Ehefrau sowie deren 2 minderjährige Kinder, in diesem Pkw wurde keiner verletzt. Ein weiterer Pkw fuhr über herumliegende Trümmerteile und wurde leicht beschädigt. Für Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde die BAB 5 für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Es waren mehrere Rettungswagen und Feuerwehren sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

