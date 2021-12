Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Fürth (Odw.)

Fürth/Odw. (ots)

Am 23.12.2021 im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Fürth (Odw.) zu einem Verkehrsunfall gekommen, nach welchem sich der Verursacher vom Unfallort entfernt hat. Zurück blieb ein beschädigter und dunkelblauer VW Golf Kombi. Als Verursacher kommt gegebenenfalls ein rotes Fahrzeug in Betracht. Sofern es Zeugen für diesen Verkehrsunfall gibt, werden diese gebeten, sich der Polizeidienststelle in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/ 706 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell