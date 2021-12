Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fränkisch-Crumbach (ots)

Am Donnerstag, 23. Dezember, kam es gegen 1 Uhr in der Verlängerung der Schleiersbacher Straße zwischen Fränkisch-Crumbach und Bierbach zu einem Verkehrsunfall. Zunächst meldete ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer einen verunfallten PKW, welcher gegen einen Baum geprallt war. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten der Polizeistation Erbach jedoch nur das stark beschädigte Fahrzeug ohne Nummernschilder feststellen, von dem Fahrzeugführer fehlte jede Spur. Nach einigen Ermittlungen vor Ort konnte der 24-Jährige Fahrzeugführer schließlich in einem Krankenhaus angetroffen werden. Hier ergab sich der Verdacht, dass er zuvor alkoholisiert am Steuer gesessen hatte, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugführer, sowie mindestens einer der Mitfahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird mit ca. 15.000 EUR beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell