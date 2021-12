Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gemarkung Riedstadt - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 44, Kreuzung Kreisstraße 156/Bahnstraße - Polizei sucht Zeugen

Gemarkung Riedstadt (ots)

Am späten Mittwochabend (22.12.) kam es auf der Bundesstraße 44, in der Gemarkung Riedstadt, an der Kreuzung der Bahnstraße, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte um kurz vor Mitternacht ein 21-jähriger Mann aus dem Kreis Groß-Gerau die B 44 an der dortigen Lichtzeichenanlage zu Fuß überqueren. Er betrat laut Zeugenangaben trotz "Rotlicht" von Goddelau kommend, in Richtung Erfelden die Fahrbahn. Er wurde kurz darauf von einem von Groß-Gerau in Richtung Gernsheim fahrend Pkw erfasst und schwer verletzt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Pkw-Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin blieben körperlich unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde auf Anordnung des Bereitschafts-Staatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen und der Pkw sichergestellt. Während der Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße 44 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Es kam auf Grund der Uhrzeit zu geringen Behinderungen. Die Sperrung konnte um 04:05 Uhr aufgehoben werden. Die Polizeistation in Gernsheim sucht weitere Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06152 / 175-0 zu melden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-40312

