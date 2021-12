Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt - Schuppen gerät in Brand

Ober-Ramstadt (ots)

Am Mittwochabend (22.12.) brannte in Ober-Ramstadt, in der Friedhofstraße ein Schuppen. Ab 18:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei den Leitstellen von Feuerwehr/Rettungsdienst und Polizei ein. Während die eingesetzten Feuerwehren aus Ober-Ramstadt und den Ortsteilen Modau, Wembach-Hahn und Rohrbach mit den Löscharbeiten begannen, räumte die Polizei auf Grund der Rauchentwicklung und räumlichen Nähe ein angrenzendes Mehrfamilienhaus. Mehrere Bewohner verließen daraufhin unverletzt das Gebäude und mussten sich für die Dauer der Löscharbeiten draußen aufhalten. Bereits gegen 19:00 Uhr waren die Flammen gelöscht. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Südhessen hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Hier wird das zuständige Fachkommissariat am 23.12. die Ermittlungen fortführen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-40312

