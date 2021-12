Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Cabrio-Dach zerschnitten

Wer hat was gesehen?

Heppenheim (ots)

Das Stoffdach eines Smart-Cabrios wurde am Mittwoch (22.12.) in der Darmstädter Straße, vor einer Arztpraxis, zerschnitten. Die Beschädigung für 400 Euro wurde nach ersten Ermittlungen zwischen 12 Uhr und 14 Uhr begangen. Die Polizei (K 41) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die in der Tatzeit Beobachtungen am weißen Smart gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

