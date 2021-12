Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/ Nieder-Ramstadt: Einbruch in Lagerhalle

Wer hat etwas bemerkt?

Mühltal (ots)

Eine Lagerhalle "Am alten Graben" geriet in der Nacht zum Mittwoch (21.-22.12.) ins Visier von Einbrechern. Durch ihr gewaltsames Vorgehen, mit dem sie sich im rückwärtigen Bereich des Gebäudes zu schaffen machten, verursachten die Täter einen Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Ob die Unbekannten die Halle betraten und Beute machten ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten Hinweise von Zeugen entgegen.

