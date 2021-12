Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Markthütte aufgebrochen

Motivpullover gestohlen

Darmstadt (ots)

Ungebetene Besucher hatten in der Zeit zwischen Dienstag (21.12.), 19 Uhr und Mittwoch (22.12.), 10 Uhr nichts Gutes im Sinn als sie gewaltsam in eine Markthütte einbrachen und daraus rund 20 Pullover entwendeten. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 800 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

