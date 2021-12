Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Fußgänger an Ampel erfasst, Autofahrer geflüchtet

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (22.12.), gegen 07:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Kasinostraße Ecke Landwehrstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem 12-jährigen Fußgänger. Nach bisherigem Erkenntnisstand überquerte der Fußgänger an der Ampel die Kasinostraße. Der Autofahrer bog in diesem Moment von der Landwehrstraße nach rechts in die Kasinostraße ein und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Ohne anzuhalten setzte der Autofahrer anschließend seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW-Bus gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41210 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell