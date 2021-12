Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Bei Einbruch Schmuck erbeutet

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Freitagsgasse rückte am Dienstagabend (21.12.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Die ungebetenen Gäste hebelten ein Fenster des Hauses auf, durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten unter anderem eine Armbanduhr und eine Münzsammlung. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf über Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell