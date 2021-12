Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Essensstand aufgebrochen

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Griesheim (ots)

Einen Essensstand in der Flughafenstraße suchten Kriminelle zwischen Montagabend (20.12.) und Dienstagmorgen (21.12.) auf. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Die Unbekannten wendeten Gewalt an, um in den Wagen zu gelangen. Im Anschluss entwendeten sie circa 40 Euro Münzgeld und suchten im Anschluss das Weite. Mit den Ermittlungen ist das Kommissariat 42 bei der Polizei in Griesheim betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell