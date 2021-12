Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster-Altheim: In Wochenendhaus eingebrochen

Wer kann Hinweise geben?

Münster-Altheim (ots)

Bereits im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (18.12.) und Montagnachmittag (20.12.) machten sich Kriminelle an einem Wochenendhaus im Amselweg zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie ins Innere des Hauses. Nach jetzigem Kenntnisstand flüchteten sie ohne Beute. In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nach Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

