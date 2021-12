Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Seeheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Seeheim (ots)

Zwischen dem 20.12.2021, 20:00 Uhr und 21.12.2021, 21:00 Uhr, kam es in der Königsberger Str. in Höhe der Hausnummer 24 in Seeheim-Jugenheim zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein grauer Pkw Jeep stand in einer Parklücke rückwärts geparkt, welcher vorne rechts beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Pfungstadt unter 06157/9509-0

Berichterstatter: POK Bliefert

