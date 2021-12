Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am 21.12.2021 gegen 08:00 Uhr kam es in der Siegfriedstraße in Höhe der Hausnummer 313 in Heppenheim/Kirschausen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein schwarzer Mitsubishi Lancer stand am Fahrbahnrand geparkt und ihm wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher hielt vermutlich in unmittelbarer Nähe an und sammelte seine Teile an der Unfallstelle auf. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Heppenheim unter 06252/706-0

