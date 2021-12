Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Angriff mit Reizstoff - Wer hat was beobachtet?

Viernheim (ots)

Ein 17-Jähriger soll nach ersten Ermittlungen am Montagabend (20.12.) an der Haltestelle Tivoli in der Mannheimer Straße mit einem Reizstoff angegriffen worden sein. Der junge Mann aus Viernheim berichtete, dass er gegen 22.15 Uhr aus der Bahn ausgestiegen sei, als er unvermittelt mit dem Reizstoff besprüht wurde.

Die Hintergründe des Angriffs seien unklar. Bei den Tätern soll es sich um zwei bis drei Personen handeln. Die Polizei (K 42) ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich gegen 22.15 Uhr im Bereich der Haltestelle aufgehalten haben. Telefon: 06206 / 9440-0.

