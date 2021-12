Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Ramstadt: Kriminelle zapfen knapp 200 Liter Diesel ab

Wer kann Hinweise geben?

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots)

Knapp 200 Liter Diesel machten sich Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (17.12.) und Montagmorgen (20.12.) zur Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand rückten drei Lastwagen, die auf einem Parkplatz in der Rheinstraße abgestellt waren, in das Visier der bislang Unbekannten. Hieraus zapften sie den Kraftstoff ab und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang hofft das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt um Kontaktaufnahme von möglichen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.

