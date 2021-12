Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbruch in Corona-Teststation

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Eine Corona-Teststation in der Flughafenstraße rückte in der Nacht zum Dienstag (21.12.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Unter Einwirkung von Gewalt gelang es den Unbekannten ins Innere des Containers zu kommen. Hierbei machten sie sich unter anderem Bargeld und ein Handy zur Beute. Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell