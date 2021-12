Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Lengfeld: Kriminelles Vorhaben scheitert

Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Otzberg-Lengfeld (ots)

Bei ihrem Vorhaben, am späten Samstagabend (18.12.) in den Verkaufsraum einer Firma in der Habitzheimer Straße einzubrechen, scheiterten Kriminelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten gegen 22.30 Uhr Zutritt zum Firmengelände. Dort versuchten sie ein Fenster zu öffnen, was ihnen misslang. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen dennoch einen Schaden von circa 150 Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell