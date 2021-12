Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drei Kellerabteile im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (17.12.) und Montag (20.12.) sind drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Barkhausstraße in das Visier von Kriminellen geraten. Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr war der Diebstahl von Werkzeugen und Alkohol aus den Abteilen entdeckt worden. Das Kommissariat 43 ist mit den Fällen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell