Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Spiegel beschädigt und weggefahren.

Viernheim (ots)

Am Montag den 20.12.21 kam es in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Viernheim zu einem Verkehrsunfall. In der Zeit von 18:10 bis 18:30 Uhr hatte der Fahrer eines schwarzen BMW sein Fahrzeug dort geparkt. In dem kurzen Zeitraum wurde der linke Außenspiegel des BMW von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich mit der Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell