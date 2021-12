Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Kriminelle in Baumaschinenfirma

Fürth (ots)

Auf dem Gelände einer Baumaschinenfirma in der Erbacher Straße schauten sich am Wochenende (17. - 20.12.) Kriminelle um. Die Maschinen waren jedoch für die Täter nicht von Interesse. Stattdessen suchten sie in der aufgebrochenen Werkstatt und in den Büroräumen nach Bargeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, muss noch erhoben werden.

Beamte des Kommissariats 21/ 22 haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06252 / 706-0 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell