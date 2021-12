Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: 1000 Euro Schaden an Bushaltestelle

Bürstadt (ots)

Das Ersetzen einer zerstörten Glasscheibe an der Bushaltestelle "Rathaus Bürstadt" wird wohl mit 1000 Euro zu Buche schlagen. Wegen der Beschädigung ist am Samstag (18.12.) Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Die Polizei (K 42) geht davon aus, dass die Scheibe bewusst in der Rathausstraße beschädigt worden ist. Wann die Sachbeschädigung genau begangen wurde, ist noch nicht bekannt. Wer dazu und zu den möglichen Tätern Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 42 in Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0.

