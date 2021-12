Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Baumaschinen und Geld aus zwei Firmen gestohlen

Oberzent (ots)

In Beerfelden stiegen Einbrecher gleich in zwei Firmen ein. Die Taten wurden zwischen Samstagnachmittag (18.12.) und Sonntagmittag (19.12.) verübt. Mit 25 Baumaschinen und einer Armbanduhr verschwanden die Täter aus einem Dachdeckerbetrieb in der Dieselstraße. Zuvor hatten sie das Hoftor überstiegen und die Tür zum Lager aufgebrochen. Aus dem Betrieb in der Siemensstraße wurde Bargeld mitgenommen. Dafür wurden mehrere Türen aufgebrochen und Schränke durchwühlt.

Wer Beobachtungen zu den Fällen gemacht hat und Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kommissariat 21/ 22 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

