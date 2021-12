Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Hoher Schaden nach Einbruch in Schlachthofbetrieb

Brensbach (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden haben Einbrecher in einem Schlachthofbetrieb im Ochsenwiesenweg hinterlassen. Der Einbruch wurde am Sonntagnachmittag (19.12.) bei einer Tieranlieferung bemerkt. Die Täter öffneten brachial ein Fenster und in der Folge mehrere Türen und verschiedene Schränke. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Die Tatzeit liegt bis zum Samstagnachmittag (18.12.) zurück.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim K 21/ 22 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

