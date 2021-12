Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbruch in Wohnhaus

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Roßdorf (ots)

Ein Wohnhaus in der Ringstraße geriet im Tatzeitraum zwischen Freitag- (17.12.) und Sonntagabend (19.12.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hauses auf und gelangten auf diese Weise in die Wohnung. Im Inneren angelangt, durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Ersten Ermittlungen zufolge, erbeuteten sie unter anderem einen Laptop, Kopfhörer und eine Kamera. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

