Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal-Hiltersklingen: Auf der Suche nach Geld in Firma eingebrochen

Mossautal (ots)

Einbrecher stiegen am frühen Samstagmorgen (18.12.) in die Büroräume eines Fensterbauers in der Ringstraße ein. Nach erster Durchsicht wurde Geld gestohlen. Die Täter verschafften sich sowohl über ein Fenster als auch über ein Glasdach Zutritt in die Räume. Dabei kletterten die Täter bis in das dritte Obergeschoss hoch. Die Tatzeit war nach ersten Erkenntnisse gegen 2 Uhr morgens.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach in Verbindung zu setzen. Telefon: 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell