Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nach Raub auf Jugendliche Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Samstagmittag (19.12.) ein Raub in einem Park in der Alsfelder Straße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die drei Jugendlichen, im Alter von 12 und 13 Jahren, haben sich im dortigen "Bürgerpark" aufgehalten, als sie gegen 13.30 Uhr von drei bislang unbekannten jungen Männern angesprochen wurden. Im Laufe des Gesprächs forderte das unbekannte Trio die drei Jungs auf, ihre Taschen zu leeren. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, soll einer der Unbekannten mit Schlägen gedroht und im Anschluss nach den Jungs getreten haben. Mit einem niedrigen Geldbetrag flüchtete das unbekannte Trio im Anschluss.

Laut Aussage der Zeugen soll einer der Flüchtigen einen weißen Pullover, eine Base-Cap sowie eine rot-braun-grüne Tasche der Marke "Gucci" getragen haben. Seine beiden Komplizen sollen einen weiß-roten Kapuzenpullover des Herstellers "Champion" und eine schwarze Weste angehabt haben.

Das Kommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat sich zu diesem Zeitraum auch im Bürgerpark aufgehalten und hat möglicherweise das Geschehen beobachtet? Wer kennt die beschriebenen Männer und kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell