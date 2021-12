Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Langfinger in der Nacht unterwegs

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei Diebstähle ereigneten sich in der Nacht zum Samstag (18.12.) auf Grundstücken in Walldorf.

Zwischen 23.00 und 0.00 Uhr kletterten Unbekannte zunächst über einen Zaun in der Langstraße und entwendeten aus einem auf dem Grundstück abgestellten Auto ein Tablet, einen Rucksack samt Fahrradutensilien sowie einen Benzinkanister und Zigaretten.

Zwischen 1.30 und 2.30 Uhr geriet dann ein Anwesen in der Flughafenstraße ins Visier der Kriminellen. Sie verschafften sich über eine Mauer Zugang auf das Grundstück und ließen anschließend ein Trekkingrad sowie Getränke mitgehen. Zurück ließen die ungebetenen Besucher am Tatort den zuvor in der Langstraße gestohlenen Rucksack sowie den Benzinkanister.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell