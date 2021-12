Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zwei Fahrzeuge im Visier von Kriminellen

Raunheim (ots)

Ein in der Mainzer Straße geparkter Ford Transit geriet in der Nacht zum Samstag (18.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum des Transporters. Dort ließen die Unbekannten 20 Euro sowie eine Tasche und einen Paketscanner mitgehen.

In der Nacht zum Montag (20.12.) wurde zudem ein in der Ludwigstraße abgestellter BMW aufgebrochen. Auch hier wurde zunächst eine Fahrzeugscheibe beschädigt. Den Autoknackern fiel im Auto abgelegtes Bargeld in die Hände.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

