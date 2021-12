Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Unter Vorwand an Wohnungstüren geklingelt/62-Jähriger und 52 Jahre alte Frau in Haft

Kelsterbach (ots)

Weil zwei Frauen unter dem fadenscheinigen Vorwand dringend telefonieren zu müssen, sich am Samstagabend (18.12.) Zutritt in mehrere Wohnungen in der Feldbergstraße verschaffen wollten, verständigten Anwohner die Polizei.

Die Ordnungshüter kontrollierten im dortigen Bereich anschließend im Rahmen der Ermittlungen eine fünfköpfige Personengruppe, unter denen sich auch zwei Frauen befanden, auf welche die Personenbeschreibungen der Anwohner passten. Wie sich herausstellte, lag gegen eine 52 Jahre alte Frau ein Haftbefehl vor, weil sie in einem Betrugsverfahren nicht vor Gericht erschienen war. Ein 62 Jahre alter Mann aus der Gruppe wurde per Haftbefehl zur Verbüßung einer Gefängnisstrafe wegen gemeinschaftlichen Diebstahls gesucht. Beide wurden von der Polizei daraufhin vorläufig festgenommen. Die 52-Jährige wurde unmittelbar, der Mann nach Vorführung bei einem Haftrichter in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Ob die ursprünglich gemeldeten zwei Frauen im Schilde führten, Diebstähle zu begehen ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bei den Vorfällen in der Feldbergstraße wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand, sicher auch aufgrund der guten Reaktion der Anwohner, allerdings nichts entwendet.

