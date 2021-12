Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Vandalismus an vier Fahrzeugen/40.000 Euro Schaden

Bischofsheim (ots)

An vier auf dem Park&Ride-Parkplatz "Am Rampen" abgestellten Fahrzeugen, wurde am Samstag (18.12.), in der Zeit zwischen 10.50 und 21.45 Uhr, von Unbekannten der Lack zerkratzt. Teils wurden an den Autos Kennzeichen gewaltsam abgerissen sowie zudem Außenspiegel und weitere, diverse Fahrzeugteile beschädigt. Nach ersten Schätzungen beträgt der von den Vandalen verursachte Gesamtschaden rund 40.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell