Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht!

Kelsterbach (ots)

Am 19.12.2021 gegen 13:00 Uhr beschädigte der oder die Täter das in der Baugestraße Höhe Haus-Nr. 2a geparkte dunkle Fahrzeug (Audi A4 Avant) des Geschädigten, indem die rechte Heckklappe zerkratzt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

