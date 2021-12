Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rüsselsheim gesucht

Rüsselsheim (ots)

Zwischen Freitag Nachmittag (17.12.) 15:30 Uhr und Samstag Vormittag (18.12.) 10 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel Corsa, der in der Hans-Sachs-Straße am Fahrbahnrand geparkt war. Das Fahrzeug wurde an der Front beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142-6960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell