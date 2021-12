Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Brand eines Gewerbebetriebes mit Todesfolge

Griesheim (ots)

Am Samstagabend (18.12.2021) gegen 20.09 Uhr wurde den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei ein Brand im Gewerbegebiet von Griesheim gemeldet. Im dortigen Nordring befindet sich ein Gartenbaubetrieb, aus dem beim Eintreffen der Rettungsdienste Rauch drang. Schnell konnte der Brandherd in einer im Obergeschoss befindlichen Wohnung lokalisiert werden. Beim Vordringen zum Brandherd stieß die Feuerwehr auf eine Person, die gerettet wurde, jedoch noch am Abend verstarb. Bei ihr handelte es sich um den 64 Jahre alten Wohnungsinhaber, der sich alleine in der Wohnung befand.

Durch den Brand wurde das gesamte Hauptgebäude der Gartenbaufirma nahezu völlig zerstört. Das Feuer griff auch auf Gebäude einer benachbarten Firma über. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung (01.00 Uhr) dauerte der Einsatz der Feuerwehr noch an. Der Gesamtschaden wird auf 1,5 mio EUR geschätzt.

Wie der Brand entstanden ist, werden die Ermittlungen ergeben. Für ein Verschulden Dritter gibt es derzeit keine Hinweise. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen.

Der Gebäudeinhaber, der Geschäftsführer der Firma und der Bürgermeister erschienen an der Einsatzstelle.

Die Feuerwehren Griesheim, Pfungstadt, Pfungstadt-West, Groß-Bieberau, Münster, Weiterstadt sowie die Berufsfeuerwehr Darmstadt waren mit rund 105 Einsatzkräften vor Ort, dazu Rettungs- und Notarztwagen.

Berichterstatter: EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell