Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Beerfelden

Oberzent (ots)

In der Nacht von Freitag (17.12.) auf Samstag (18.12.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 23:30 Uhr eine Hausfassade, sowie eine Glasfensterscheibe in der Gammelsbacherstraße in Beerfelden (Oberzent). Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1000 EUR.

Die Polizei in Erbach, bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 06062/ 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell