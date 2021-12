Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kriminelle gehen zweimal leer aus

Raunheim (ots)

Zu gleich zwei Straftaten kam es in der Nacht zum Donnerstag (16.12.) in der Anton-Flettner-Straße.

Mit einem Mountainbike fuhr ein Unbekannter gegen 5.00 Uhr zu einer dortigen Waschanlage und hebelte anschließend insgesamt fünf Automaten für die Nutzung von Staubsauger und Hochdruckreiniger auf. Weil die Automaten aber regelmäßig geleert werden, suchte der ungebetene Besucher ohne Beute wieder das Weite.

Zudem geriet in der gleichen Nacht ein Firmengebäude in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in einen Büroraum. Sie durchsuchten alles nach Wertgegenständen, wurden aber auch hier nicht fündig. Insgesamt wurde aber an den Tatorten ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

Der flüchtige Mountainbikefahrer an der Waschanlage trug eine dunkle Basecap, eine Maske, schwarze Jacke mit Kapuze, beige Hose und dunkle Nike-Schuhe mit weißem Logo.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

