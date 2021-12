Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle die längere Abwesenheit von Wohnungsinhabern im Ludwig-Quessel-Weg ausgenutzt und sind in die Räume der Erdgeschosswohnung eingebrochen. Am Donnerstag (16.12.) gegen 12.30 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Donnerstag (9.12.) zurück. Die ungebetenen Besucher hatten die Terrassentür aufgehebelt und anschließend sämtliche Räume durchwühlt. Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt.

Der durch das gewaltsame Öffnen der Tür verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Bei der Wohnung handelt es sich um die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittler von der Darmstädter Kripo Zeugen, denen im Tatzeitraum möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell