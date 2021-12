Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Nach Wertgegenständen Ausschau gehalten und Autotüren überprüft

Zeugen alarmieren Polizei

Beamte nehmen 18-Jährigen vorläufig fest und stellen Diebesgut sicher

Darmstadt (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Donnerstag (16.12.) , steht ein 18-Jähriger aus Darmstadt in dem Verdacht, bei mehreren Autos in der Odenwaldstraße nach Wertgegenständen Ausschau gehalten und deren Türen auf Verschlossenheit geprüft zu haben. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 6 Uhr den jungen Mann dabei beobachten können, wie er sich an den Fahrzeugen zu schaffen machte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Ordnungshüter den Verdächtigen noch in Tatortnähe vorläufig fest. Bei seiner anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten nehmen mutmaßlichen Stehlgut zudem ein Pfefferspray sicher. Der junge Mann wurde mit zur Wache genommen.

Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

