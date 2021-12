Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Zwei Autos im Visier Krimineller

Täter entwenden zurückgelassene Wertgegenstände

Ober-Ramstadt (ots)

Auf zurückgelassenen Wertgegenstände in Autos hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwochabend (15.12.) und Donnerstag (16.12.) abgesehen. Aus einem blauen VW Passat, der in der Schafgrabenstraße parkte, ließen sie ein technisches Gerät sowie eine Jacke mitgehen, in einem roten Opel Corsa, der in der Darmstädter Straße abgestellt war, erbeuteten die Täter eine Geldbörse. Mit beiden Fällen ist das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06154/63300).

