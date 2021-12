Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Einbruch in Schule

Kriminelle durchsuchen Lehrerzimmer und Unterrichtsräume

Zeugen gesucht

Seeheim (ots)

Nach dem Einbruch in drei Gebäude einer öffentlichen Schule in der Sandstraße hat das Kommissariat 42 von der Darmstädter Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend (15.12.), 21 Uhr und Donnerstag (16.12.) Zutritt zu den Räumen verschafft, dort die Lehrerzimmer und Unterrichtsräume aufgesucht sowie sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Kriminellen fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht beziffert. Die Beamten haben Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nehmen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell