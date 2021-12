Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Farbschmierereien an Grundschule

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstagmorgen (16.12.) wurde bemerkt, dass auf dem Gelände der Grundschule in Königstädten in der Forsthausstraße von Unbekannten an Gebäuden mehrere Farbschmierereien, teils obszöne Zeichnungen, angebracht wurden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise bitte an das Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

