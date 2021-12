Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Kriminelle haben es auf zurückgelassenes Geld abgesehen

Griesheim (ots)

Zurückgelassenes Bargeld in der Mittelkonsole eines in der Bessunger Straße geparkten Mercedes hat in der Nacht zum Donnerstag (15.-16.12.) offenbar Kriminelle angelockt. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen Mitternacht und 8 Uhr eine Scheibe des Autos ein, schnappten sich das Geld und flüchteten. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittler unter Rufnummer 06151/9690 erbeten.

