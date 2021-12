Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach : 14-Jähriger auf gestohlenem Roller gestoppt

Kurze Verfolgungsfahrt endet mit Anzeigen und Sicherstellung

Bickenbach (ots)

Ein 14-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag (15.-16.12.) gegen 24 Uhr von Polizeibeamten in der Darmstädter Straße gestoppt und kontrolliert worden. Weil der junge Fahrer beim Erblicken der Streife sofort die Flucht ergriffen hatte, ging dieser Kontrolle eine Verfolgungsfahrt voraus. Der Grund seines Handelns war rasch gefunden. Dem Jungen aus Alsbach-Hähnlein fehlte nicht nur die Fahrerlaubnis und der für den Roller erforderlich Versicherungsschutz, auch steht er in dem Verdacht, den Motorroller entwendet zu haben. Nach Aufnahme der Anzeige und Sicherstellung des Motorrollers wurde der 14-Jährige nach Hause gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell