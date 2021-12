Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Schmuck und Geld bei Einbruch erbeutet

Babenhausen (ots)

Am Mittwoch (15.12.) in der Zeit zwischen 16 und 18.45 Uhr haben Einbrecher die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses "Am Obereichen" ausgenutzt und sich gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Dort suchten sie nach Beute, wurden fündig und entwendeten unter anderem Schmuck und Geld. Mit dem Stehlgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kripo in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

