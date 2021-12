Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Werkzeugkästen aus Lagerraum gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Reinheim (ots)

Auf Werkzeuge in einem Lagerraum in der Hahner Straße hatten es Diebe in der Zeit zwischen Dienstag (14.12.), 19 Uhr und Mittwoch (15.12.) abgesehen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände, suchten den Lagerraum heim und ließen daraus unter anderem drei Werkzeugkisten mitgehen. Der Wert der Beute wird derzeit auf rund 3000 Euro geschätzt. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter für den Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug verwendet haben. Möglicherweise konnten Zeugen in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachten? Unter der Rufnummer 06154/63300 sind die Ermittler des Kommissariats 41 in Ober-Ramstadt für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

