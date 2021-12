Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Unbekanntes Trio bei versuchtem Einbruch überrascht

Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach (ots)

Drei noch unbekannte Täter haben am Mittwoch (15.12.) auf einem Grundstück in der Carlo-Mierendorff-Straße ihr Unwesen getrieben. Gegen 18.20 Uhr hatten Zeugen verdächtige Geräusche gehört und das Trio beim Versuch, die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln, überrascht. Sofort traten die Kriminellen über einen Zaun des Grundstücks die Flucht an. Die sofort nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und sucht weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können. Zur Beschreibung der Personen ist bekannt, dass sie dunkle Hosen und Jacken trugen. Zum Zeitpunkt der Tat sollen die Gesichter vermummt gewesen sein. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 sachdienliche Hinweise entgegen.

