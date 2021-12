Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Schüler bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (14.12.) kam es gegen 11:30 Uhr in der Gymnasiumstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Schüler leicht verletzt wurde. Dieser hatte sich zuvor auf dem Gehweg befunden und war mit einem Fuß auf die Fahrbahn getreten, als ein vorbeifahrender Pkw über seinen Fuß rollte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw fuhr weiter ohne anzuhalten. Der Schüler musste zur Untersuchung in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können. Es soll sich dabei um ein älteres Modell eines dunkelblauen oder schwarzen Kompaktwagens handeln. Hinweise bitte an die Polizei in Heppenheim unter der Tel.Nr. 06252-7060.

