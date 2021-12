Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Presseaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mörlenbach

Mörlenbach (Weschnitztal) (ots)

Am Mittwoch, den 15.12.2021, ereignete sich gegen etwa 08:00 Uhr in der Josef-Loroch-Straße in Mörlenbach eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stand hierbei mit seinem Pkw an der Ampelkreuzung Josef-Loroch-Straße / Weinheimer Straße (B38) und wollte anschließend auf die B38 in Richtung Mörlenbach einbiegen.

Ein Lkw bog zu diesem Zeitpunkt in die Josef-Loroch-Straße ab. Dabei touchierte er den schwarzen Nissan beim Abbiegevorgang am vorderen linken Außenspiegel. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer des Lkw vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Nissan Note in der Farbe schwarz.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Berichterstatter: Bürner, PKin

Einstellender: Dinopoulos, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell