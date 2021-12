Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Mi., 15.11., gegen 12.40 Uhr, wurde in der Flughafenstraße in Walldorf eine am Fahrbahnrand laufende Fußgängerin von einem vorbeifahrenden Fahrzeug berührt und leicht verletzt. Der Fahrzeugführer verließ unerlaubt die Unfallstelle, es soll sich um ein braunfarbenes Fahrzeug Typ SUV handeln, besetzt mit einem männlichen Fahrer und einer weiblichen Beifahrerin. Die Meldung des Vorfalls an die Polizei erfolgte erst ca. 90 Minuten später, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

